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Жителя Карелии оштрафовали на границе за финскую корюшку
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Жителя Карелии оштрафовали на границе за финскую корюшку 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина рассказал таможенникам, что не знал об ограничениях.
20 июля житель поселка Салми Питкярантского района, пересекая границу с Финляндией через МАПП «Вяртсиля», попытался привезти с собой в Россию свежемороженую корюшку весом около 700 граммов. Рыба перевозилась в обычном пакете без каких-либо маркировок и разрешений, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Карелии.
Таможенникам наш земляк рассказал, что не знал об ограничениях, связанных со ввозом подобной продукции.
В итоге в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. Он заплатит штраф — 500 рублей. Корюшка была возвращена в Финляндию.
По материалам: ptzgovorit.ru
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