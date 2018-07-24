Жителя Карелии оштрафовали на границе за финскую корюшку

Мужчина рассказал таможенникам, что не знал об ограничениях.

20 июля житель поселка Салми Питкярантского района, пересекая границу с Финляндией через МАПП «Вяртсиля», попытался привезти с собой в Россию свежемороженую корюшку весом около 700 граммов. Рыба перевозилась в обычном пакете без каких-либо маркировок и разрешений, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Карелии

Таможенникам наш земляк рассказал, что не знал об ограничениях, связанных со ввозом подобной продукции.

В итоге в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. Он заплатит штраф — 500 рублей. Корюшка была возвращена в Финляндию.