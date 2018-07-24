Штурмовая амфибия: чем примечателен малоизвестный броневик «Ансырь»

При первом знакомстве с этой бронемашиной удивляют ее сравнительно компактные размеры. Длина — 4000 мм, ширина -2100 мм, а высота всего 1850 мм. Клиренс — 350 мм. Масса около 4200 кг. При этом вес груза может достигать 800 кг.

Несущий бронированный корпус обеспечивает пятый класс защиты.

Благодаря 180-сильному дизельному двигателю, полноприводной броневик может разгоняться по шоссе до 130 км/ч. Не боится он и бездорожья: углы подъема, спуска и крена — не менее 35 градусов.

Как уже упоминалось, «Ансырь» способен преодолевать водные преграды вплавь. Во время испытаний в Бронницах при преодолении водной преграды была достигнута скорость 5-7 км/ч.

Одной заправки топливом хватает для осуществления марша на расстояние до 800 км.

Автомобиль может оборудоваться пулеметной установкой на крыше со специальными бронированными щитками. Также возможно размещение противотанкового комплекса с управляемым ракетным вооружением.