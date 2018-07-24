Женщина умерла в столичной клинике во время операции по интимной пластике

Пациентка клиники в центре столицы скончалась во время операции по интимной пластике, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах Вечером 23 июля в полицию поступила информация о том, что в клинике «Асклепий» в Варсонофьевском пер. скончалась женщина. «Оперативники обнаружили в операционной комнате тело 39-летней гражданки Киргизии , которой проводилась операция по пластике половых губ. По предварительным данным, смерть наступила, когда 66-летняя сотрудница клиники сделала пациентке укол лидокаина», — пояснил собеседник агентства. По данному факту следователи проводят проверку, устанавливается точная причина смерти женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.