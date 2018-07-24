Собираемость взносов на капремонт в Оренбуржье достигла 96 процентов

По данным минстроя области, платежная дисциплина оренбуржцев повышается с каждым годом. Если в первые месяцы реализации региональной программы собственники оплачивали только каждую третью квитанцию, то сейчас закрывают долги предыдущих периодов.

— Чтобы создать максимально комфортные условия для погашения задолженности, региональный оператор предлагает собственникам оплатить ее в рассрочку в течение последующего года. Это позволит остановить дальнейший рост пени, а гражданам льготных категорий — восстановить свое право на получение мер социальной поддержки, — пояснил руководитель Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.

Кстати

Для заключения договора о реструктуризации нужно обратиться с заявлением к региональному оператору: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 41, каб. 16; г. Орск, ул. Короленко, 16, каб. 13. Либо по электронной почте — mail@orbfond.ru. Необходимо также представить документы о праве собственности и паспорт.