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Собираемость взносов на капремонт в Оренбуржье достигла 96 процентов
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Собираемость взносов на капремонт в Оренбуржье достигла 96 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По данным минстроя области, платежная дисциплина оренбуржцев повышается с каждым годом. Если в первые месяцы реализации региональной программы собственники оплачивали только каждую третью квитанцию, то сейчас закрывают долги предыдущих периодов.
— Чтобы создать максимально комфортные условия для погашения задолженности, региональный оператор предлагает собственникам оплатить ее в рассрочку в течение последующего года. Это позволит остановить дальнейший рост пени, а гражданам льготных категорий — восстановить свое право на получение мер социальной поддержки, — пояснил руководитель Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.
Кстати
Для заключения договора о реструктуризации нужно обратиться с заявлением к региональному оператору: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 41, каб. 16; г. Орск, ул. Короленко, 16, каб. 13. Либо по электронной почте — mail@orbfond.ru. Необходимо также представить документы о праве собственности и паспорт.
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