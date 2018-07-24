Самарские пограничники задержали мужчину, пытавшегося перегнать через границу угнанный автомобиль

Во взаимодействии с Добровольной народной дружиной, в пограничной зоне остановлен автомобиль марки KIA Rio с регистрационными номерами московского региона. Водителем оказался 27-летний иностранный гражданин, не имеющий при себе пропуска.

Установлено, что нарушитель следовал из Саратова в направлении государственной границы. При этом транспортное средство, которым он управлял, числится в угоне с июня текущего года.

Задержанный гражданин и автомобиль переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.