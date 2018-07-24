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Самарские пограничники задержали мужчину, пытавшегося перегнать через границу угнанный автомобиль
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Самарские пограничники задержали мужчину, пытавшегося перегнать через границу угнанный автомобиль 

Волга Ньюс 1 час назад
Во взаимодействии с Добровольной народной дружиной, в пограничной зоне остановлен автомобиль марки KIA Rio с регистрационными номерами московского региона. Водителем оказался 27-летний иностранный гражданин, не имеющий при себе пропуска.
Установлено, что нарушитель следовал из Саратова в направлении государственной границы. При этом транспортное средство, которым он управлял, числится в угоне с июня текущего года.
Задержанный гражданин и автомобиль переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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