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Прокуратура не позволила выйти на свободу досрочно организатору наркопритона
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Прокуратура не позволила выйти на свободу досрочно организатору наркопритона 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В два раза сократить себе срок заключения попытался череповчанин. Он отбывает наказание за организацию наркопритона.
Как сообщает областная прокуратура, приговор наркоману был озвучен в 2016 году. Суд отправил ранее уже судимого 34-летнего мужчину на четыре года в колонию особого режима. Отсидев чуть больше половины срока, он обратился в Сокольский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд запрос удовлетворил, сократив преступнику 1 год 9 месяцев и 21 день.
Выйти на свободу наркоман не успел: областная прокуратура подала апелляцию. Как оказалось, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, могут выйти на свободу по УДО только тогда, когда отсидят не менее ¾ основного срока. Областной суд согласился с позицией прокуратуры и оставил череповчанина в колонии.
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