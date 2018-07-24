Прокуратура не позволила выйти на свободу досрочно организатору наркопритона 

В два раза сократить себе срок заключения попытался череповчанин. Он отбывает наказание за организацию наркопритона.
Как сообщает областная прокуратура, приговор наркоману был озвучен в 2016 году. Суд отправил ранее уже судимого 34-летнего мужчину на четыре года в колонию особого режима. Отсидев чуть больше половины срока, он обратился в Сокольский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд запрос удовлетворил, сократив преступнику 1 год 9 месяцев и 21 день.
Выйти на свободу наркоман не успел: областная прокуратура подала апелляцию. Как оказалось, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, могут выйти на свободу по УДО только тогда, когда отсидят не менее ¾ основного срока. Областной суд согласился с позицией прокуратуры и оставил череповчанина в колонии.