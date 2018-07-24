Участники проекта «Активный гражданин» выбирают активный образ жизни

Велосипед — прекрасный способ не только держать себя в тонусе и хорошей физической форме, но и получить огромное удовольствие!

Этот вид активного отдыха не требует никакого дополнительного снаряжения, кроме самого велосипеда. В июне 2018 года, по решению участников проекта «Активный гражданин», в парке «Таганский» заработал «Межпарковый велопрокат» и добавлен новый маршрут.

Сэкономить на бензине, уменьшить загрязнение окружающей среды и систематически заниматься спортом — все это плюсы передвижения на велосипеде. Здоровый образ жизни давно уже стад модным трендом в столице, участники проекта «Активный гражданин» лишний раз подтвердили этот факт в голосовании « Москва для велосипедистов», которое проходило летом 2014 года. Участники выбирали условия, при которых они готовы чаще пользоваться велосипедом для спорта и отдыха. Большинство голосов горожане отдали за объединение пунктов велопроката в единую сеть (24,53%) и создание новых веломаршрутов (22,46%).

И вот летом 2018 года в парке «Таганский» заработал «Межпарковый велопрокат». Теперь аренда велосипедов стала намного удобнее — взять «железного коня» жители и гости столицы могут в одном парке, а вернуть в другом. Также был проложен новый веломаршрут между «Сокольниками», садом имени Баумана и Таганским парком.