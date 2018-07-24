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Воробьев поручил разместить на вокзалах инструкции по получению транспортных льгот
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Воробьев поручил разместить на вокзалах инструкции по получению транспортных льгот 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разместить инструкции по получению льгот на проезд в железнодорожном транспорте и общественном транспорте Москвы на железнодорожных станциях, вокзалах и на всех доступных площадках для того, чтобы избежать очередей.
Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.
«И к 1 августа, и к 1 сентября житель должен иметь социальную карту и ее активировать. Эта работа будет организована. Прошу в муниципальных, региональных СМИ подробно этот процесс изложить. Чтобы избежать недопонимания и неудобств. Нужно еще и на железнодорожных станциях развесить памятки, чтобы жители знали, как оформить свой электронный билет», — сказал Воробьев.
Он поручил главам принять меры по максимальному удобству этого процесса для жителей.
В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона. Эта мера коснется 1,2 миллиона человек.
Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.
Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
По просьбам жителей Московской области Андрей Воробьев также решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте. Эта мера коснется порядка 1,4 миллиона человек.
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