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В Екатеринбурге в отделе полиции от потери крови умер задержанный
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В Екатеринбурге в отделе полиции от потери крови умер задержанный 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге в отделе полиции № 7 на Народной Воли, 81 умер мужчина, который был задержан накануне.
По информации E1.RU, мужчину нашли лежащим в камере в крови минувшей ночью. Как рассказал E1.RU осведомленный источник, в камере задержанный был один, когда его нашли, на руках и ногах у него были порезы.
Полицейские сразу же вызвали скорую помощь, но приехавшие в отдел полиции врачи констатировали смерть мужчины.
В ГУ МВД по Свердловской области не стали комментировать ситуацию, не подтвердив и не опровергнув факт смерти. В СУ СКР по Свердловской области E1.RU пообещали дать комментарий позже.
Несколько лет назад в другом отделе полиции Екатеринбурга тоже скончался задержанный. Тогда причиной смерти стало отравление.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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