В Екатеринбурге в отделе полиции от потери крови умер задержанный

Екатеринбурге в отделе полиции № 7 на Народной Воли, 81 умер мужчина, который был задержан накануне.

По информации E1.RU, мужчину нашли лежащим в камере в крови минувшей ночью. Как рассказал E1.RU осведомленный источник, в камере задержанный был один, когда его нашли, на руках и ногах у него были порезы.

Полицейские сразу же вызвали скорую помощь, но приехавшие в отдел полиции врачи констатировали смерть мужчины.

Несколько лет назад в другом отделе полиции Екатеринбурга тоже скончался задержанный. Тогда причиной смерти стало отравление.