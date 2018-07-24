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В Чечню вернули артефакты древней истории республики
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В Чечню вернули артефакты древней истории республики 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Артефакты древней истории Чечни, вывезенные из Национального музея в период военных действий на территории республики в 1995 году, возвращены в регион. Пропавшие экспонаты были найдены в краеведческом музее Курского района Ставрополья, сообщает пресс-служба министерства республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
"Была получена информация о том, что в краеведческом музее Курского района Ставропольского края, возможно, могут находиться вывезенные в 90-х годах артефакты. Сотрудники Центра археологических исследований Академии наук республики (ЦАИ) в начале этого года выехали в районный музей для проверки. После обнаружения артефактов был составлен список предметов, их описание, и эта информация была передана в Национальный музей Чечни, чтобы они уже в рамках законодательства при помощи министерства культуры вернули эти вещи на родину", — говорится в сообщении.
Как сообщается, сотрудники ЦАИ обнаружили в музее на Ставрополье оружие, которое было найдено на территории Чечни, предметы быта, украшения.
"В экспозиции музея была опознана уникальная секира, с одной стороны она украшена головой яростно оскалившегося волка, являющего связующим звеном между Кобанской и Скифской археологической культурами Vl-V вв. до нашей эры. Данный артефакт был найден в 1971 году в окрестностях селения Ойсхара. Среди найденных ценных вещей имеются: чаша, которая являлась частью
коллекции инженера Царской России Полозова, различные бусы, подвески, стрелы, сосуды и фибулы", — уточняют в ведомстве.
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