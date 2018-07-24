Свердловчане представили опыт гармонизации межнациональных отношений на Конгрессе народов России

Делегация Свердловской области , в состав которой вошли руководители национально-культурных объединений и общественники региона, представили опыт гармонизации межнациональных отношений на Конгрессе народов России , посвященном 20-летию Ассамблеи народов России. Мероприятие прошло под девизом «Дружба народов — единство России».

«В сфере вашего приоритетного внимания — вопросы, связанные с укреплением конструктивного диалога между органами государственной власти, местного самоуправления и национально-культурными объединениями. Убеждён, что Ассамблея будет и дальше развивать свой творческий, созидательный потенциал в качестве одной из ведущих общественных площадок для решения целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», — говорится в приветствии Президента России Владимира Путина

Опыт Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области по гармонизации межнациональных отношений высоко оценили эксперты и участники конгресса.

По словам члена генерального совета Ассамблеи народов Евразии Марины Плясуновой, особенно активно ведут свою деятельность в направлении гармонизации межнациональных отношений некоммерческие организации Свердловской области: все больше появляется инициатив, направленных на развитие общественной дипломатии, установление партнёрских связей и деловых контактов с ведущими учебными заведениями, правительственными и неправительственными организациями, представителями научных, деловых и творческих кругов стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Эти инициативы созвучны рекомендациям, высказанным министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на ХХХ заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России в октябре этого года», — сказала Марина Плясунова.

На конгрессе председатель общества грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» Нико Кобаидзе выступил с докладом на тему «Вклад НКО в гармонизацию межэтнических отношений. Опыт „РУСТАВЕЛИ“. Напомним, недавно организация отметила 30-летие со дня образования. За это время реализованы сотни проектов, направленных на сохранение межнационального согласия, знакомство свердловчан с грузинской культурой, укрепление дружбы грузинского народа со всеми соседствующими.

Председатель свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа „Курултай башкир“ Нафиса Тюменцева рассказала о деятельности Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области как ресурсного центра по межнациональным отношениям.

Кроме того, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина провела дискуссионную площадку „Добровольчество в сфере национальных отношений“ и презентовала успешный опыт по организации деятельности молодежного ресурсного центра при медицинском колледже, а координатор проекта „СПАСИБО“ Татьяна Горкунова представила проект на круглом столе, организованном департаментом стратегического развития и инноваций министерства экономического развития РФ по теме „Об участии НКО в оказании социальных услуг“.