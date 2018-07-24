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Ростовчане пожаловались на отсутствие автобусов №163 и №164 в СТЦ «Мега»
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Ростовчане пожаловались на отсутствие автобусов №163 и №164 в СТЦ «Мега» 

Деловое сообщество 1 час назад
Сегодня утром, во вторник, 24 июля, ростовчане пожаловались на отсутствие автобусов на маршрутах №163 «улица Орбитальная — СТЦ „Мега“ и №164 „Зоопарк — Александровка — СТЦ „Мега“. Оба направления обслуживает ООО „Карат“. В социальных сетях они написали, что часовое ожидание на остановках не увенчалось успехом и пришлось вызывать такси.
Выяснилось, что отсутствие микроавтобусов на линии было связано с внеплановой проверкой на предприятии. По состояние на 11 часов 24 июля движение по маршрутам восстановлено в полном объеме.
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