Ростовчане пожаловались на отсутствие автобусов №163 и №164 в СТЦ «Мега»

Сегодня утром, во вторник, 24 июля, ростовчане пожаловались на отсутствие автобусов на маршрутах №163 «улица Орбитальная — СТЦ „Мега“ и №164 „Зоопарк — Александровка — СТЦ „Мега“. Оба направления обслуживает ООО „Карат“. В социальных сетях они написали, что часовое ожидание на остановках не увенчалось успехом и пришлось вызывать такси.

Выяснилось, что отсутствие микроавтобусов на линии было связано с внеплановой проверкой на предприятии. По состояние на 11 часов 24 июля движение по маршрутам восстановлено в полном объеме.