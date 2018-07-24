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ЦСП Удмуртии стал площадкой по внедрению программы «Антидопинг»
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ЦСП Удмуртии стал площадкой по внедрению программы «Антидопинг» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Центр спортивной подготовки (ЦСП) Удмуртии стал площадкой по внедрению программы «Антидопинг». ЦСП будет оказывать информационную и консультативную поддержку спортсменам.
«В том числе будет проводиться разработка анкеты и викторины по антидопингу. Мы хотим опробовать ее на спартакиаде спортивных семей», — рассказала журналистам представитель ЦСП Удмуртии Анна Санникова.
Отметим, что на сайте появился раздел, в котором можно ознакомиться в том числе со списком запрещенных препаратов и документами, регламентирующими антидопинговую деятельность.
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