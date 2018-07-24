Горячую воду жителям 90 домов Молочного дали почти на неделю раньше

Котельную на ул. Ленина, 14, коммунальщики запустили в работу 18 июля. Сезонные работы на объекте теплоснабжения завершились за полторы недели. Горячая вода вернулась порядка в 90 домов села Молочное на пять дней раньше.

Сейчас работы продолжаются в котельных на ул. Турундаевской, 66/70. Также до 29 июля должны подключить горячую воду в 70 домов, относящихся к котельной по адресу: ул. Пошехонское шоссе, 23а.

Вологодская ТЭЦ продолжает работы на сетях. К 1 августа по графику коммунальщики обеспечат подачу горячей воды.