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Горячую воду жителям 90 домов Молочного дали почти на неделю раньше
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Горячую воду жителям 90 домов Молочного дали почти на неделю раньше 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Котельную на ул. Ленина, 14, коммунальщики запустили в работу 18 июля. Сезонные работы на объекте теплоснабжения завершились за полторы недели. Горячая вода вернулась порядка в 90 домов села Молочное на пять дней раньше.
Сейчас работы продолжаются в котельных на ул. Турундаевской, 66/70. Также до 29 июля должны подключить горячую воду в 70 домов, относящихся к котельной по адресу: ул. Пошехонское шоссе, 23а.
Вологодская ТЭЦ продолжает работы на сетях. К 1 августа по графику коммунальщики обеспечат подачу горячей воды.
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