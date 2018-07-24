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Юрий Берг дал указание проверить состояние всех ГТС области
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Юрий Берг дал указание проверить состояние всех ГТС области 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня утром, 24 июля, губернатор области Юрий Берг принял участие в аппаратном совещании. В ходе обсуждения он поручил региональному минстрою проверить состояние всех гидротехнических сооружений Оренбуржья, сообщают в пресс-службе Правительства области.
Сотрудникам министерства и главам муниципальных образований предстоит провести внеплановые проверки абсолютно всех ГТС.
«Главы должны нести личную ответственность за техническое состояние гидросооружений и наличие в территориях самовольных и незаконных дамб и запруд», — считает губернатор.
Уже завтра Юрий Берг планирует провести совещание с минстроем области и проверить исполнение этого поручения.
Внеплановые проверки гидротехнических сооружений области связаны с недавним ЧП, произошедшем в Шарлыкском районе в селе Зеркло. Напомним, что 18 июля во время наводнения здесь погибла пара пенсионеров. Работавшие на месте происшествия специалисты сообщили, что прорыв дамбы и, как следствие, потоп произошли из-за засора в водопропускных сооружениях.
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