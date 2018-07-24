Минтранс РФ решит вопрос об использовании типа воздушных судов для Южных Курил

Природно-климатические условия на Парамушире и Шикотане сложные. Роза ветров и рельеф позволяют построить взлетно-посадочные полосы (ВПП) длиной не более 500 м. Для здешней зимы характерны тяжелые ливневые снегопады. Толщина снежного покрова достигает 1,5–2 м. Летом — частые дожди и распутица. Поэтому самолеты вместимостью до 20 кресел, которые будут летать на Парамушир и Шикотан, должны обладать возможностями для использования коротких ВПП с размокшим покрытием, низкой плотностью грунта, высоким уровнем снежного покрова.

Как считают в руководстве «Авроры», которая будет эксплуатантом техники, единственное воздушное судно, которое отвечает перечисленным требованиям, — самолет канадского производства DHC 6-400. Компания обладает опытом использования таких машин на других региональных направлениях. Однако в условиях санкций и политики импортозамещения приобретение новой заграничной авиатехники откладывается.

Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, О. Кожемяко обратился к министру транспорта РФ с просьбой ускорить подготовку экспертного заключения со стороны ведомства о том, какие самолеты следует использовать для выполнения полетов на Парамушир и Шикотан, чтобы без задержек начать эксплуатацию новых взлетно-посадочных полос на Курилах.