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Минтранс РФ решит вопрос об использовании типа воздушных судов для Южных Курил
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Минтранс РФ решит вопрос об использовании типа воздушных судов для Южных Курил 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Глава островного региона Олега Кожемяко на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом поднял вопрос о предстоящих закупках самолетов для авиакомпании «Аврора» (51% акций принадлежит ПАО «Аэрофлот», 49% — правительству Сахалинской области), с помощью которых будут выполняться полеты на Курильские острова, в частности, на Парамушир и Шикотан. Пока туда летают только вертолеты.
Природно-климатические условия на Парамушире и Шикотане сложные. Роза ветров и рельеф позволяют построить взлетно-посадочные полосы (ВПП) длиной не более 500 м. Для здешней зимы характерны тяжелые ливневые снегопады. Толщина снежного покрова достигает 1,5–2 м. Летом — частые дожди и распутица. Поэтому самолеты вместимостью до 20 кресел, которые будут летать на Парамушир и Шикотан, должны обладать возможностями для использования коротких ВПП с размокшим покрытием, низкой плотностью грунта, высоким уровнем снежного покрова.
Как считают в руководстве «Авроры», которая будет эксплуатантом техники, единственное воздушное судно, которое отвечает перечисленным требованиям, — самолет канадского производства DHC 6-400. Компания обладает опытом использования таких машин на других региональных направлениях. Однако в условиях санкций и политики импортозамещения приобретение новой заграничной авиатехники откладывается.
Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, О. Кожемяко обратился к министру транспорта РФ с просьбой ускорить подготовку экспертного заключения со стороны ведомства о том, какие самолеты следует использовать для выполнения полетов на Парамушир и Шикотан, чтобы без задержек начать эксплуатацию новых взлетно-посадочных полос на Курилах.
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