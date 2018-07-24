К 2019 году число спутников мониторинга МЧС России вырастет до 13

Роскосмос увеличит количество спутников космического мониторинга МЧС России до 13. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зинчев.

Сейчас распоряжении МЧС находятся 8 спутников космического мониторинга. Кроме того, к концу 2019 года в эксплуатацию будут введены семь центров приема и обработки информации.

По словам главы ведомства, данная мера необходима, в первую очередь, для повышения оперативности получения данных и своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые с каждым годом становятся все масштабнее, носят цикличный характер и могут представлять серьезную угрозу безопасности России.

"В результате климатических аномалий и влияния человеческого фактора чрезвычайные ситуации становятся более масштабными и представляют одну из наиболее реальных угроз для стабильности и социально-экономического развития страны", — цитирует РИА Новости словам Зиничева.