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«Спойлер» отвалился
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«Спойлер» отвалился 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото из группы «Четыре строчки» соцсети «Вконтакте»
Олег Павлецов из Кольчугино выбыл из гонки на пост губернатора Владимирской области. Об этом стало известно вчера. Официально он принял такое решение по личным обстоятельствам. Другая версия — преодолеть так называемый муниципальный фильтр (собрать подписи 134 депутатов разных уровней по всему региону) ему никаким образом не удалось, и «удалился» из претендентов.
Письменный отказ от участия в выборах на пост губернатора, как и документы на регистрацию в областную избирательную комиссию представил доверенное лицо Олега Павлецова Кирилл Николенко, юрист штаба Навального во Владимире.
Отметим, что изначально Олег Павлецов стал шестым кандидатом на должность губернатора Владимирской области. Кандидатуру инвалида поддержала партия «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак.
К слову, последний срок сдачи подписей за кандидата истекает 25 июля в 18:00. Сдаётся нам, что «отвалятся» ещё некоторые кандидаты в губернаторы.
Справедливости ради отметим, что среди населения Владимирской области мало кто знает об Олеге Павлецове, как о сильном политике. Поэтому, большинство экспертов сходилось во мнение, что он станет очередным спойлером на выборах.
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