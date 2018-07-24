Дедушка не понял, с какой стороны у айфона камера, и случайно снял шедевр — видео

Пожилого деда попросили снять момент предложения руки и сердца девушке, но тот немного ошибся и стал звездой соцсетей и телевизионных программ

Как же все это произошло? Началось все с того, что дедушка по имени Джон Харт ехал в одном из трамваев в городе Альбукерке США ) вместе со своим внуком. Там он разговорился с молодым парнем Джейсом и его девушкой Джейми.

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В какой-то момент дед в шутку сказал: «Знаешь, это был бы отличный шанс для тебя сделать предложение своей спутнице на этой вершине (горы — ред.)». Джон вспоминает, что это вызвало улыбку на лице девушки и неожиданно стало настоящим планом.

Когда они достигли вершины, парень отдал телефон деду и попросил его записать этот знаменательный момент. Ничего не предвещало беды, но Джейс не учел, что пожилой человек может слабо разбираться в технике.

В результате получилось так, что Джон снимал предложение в режиме селфи — то есть будущую пару видно не было, но зато дед снял свое улыбающееся лицо и других очевидцев события.

За кадром, естественно, слышно, как парень делает предложение и как девушка отвечает ему «да». Но на камеру попали только умилительные реакции и поздравления других людей. И только когда Джейс подходит к Джону, чтобы забрать у него айфон и просмотреть запись, он замечает, что все это время видео снималось не той камерой. Будущий жених говорит, что дед все это время снимал свое лицо и все очевидцы, включая «главного героя» ролика, заливаются смехом.

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Видео стало настолько вирусным в интернете и социальных сетях, что журналисты начали связываться и с молодыми людьми, и с дедом, чтобы взять у них комментарий по этому случаю. История, конечно, разошлась по многим телеканалам, а банальное предложение руки и сердца благодаря ошибке деда увидели миллионы людей.