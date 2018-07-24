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Автодорогу Нижний Новгород-Дзержинск размыло из-за прорыва трубопровода
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Автодорогу Нижний Новгород-Дзержинск размыло из-за прорыва трубопровода 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comАвтодорогу Нижний Новгород-Дзержинск размыло из-за прорыва трубопроводаНа автодороге Нижний Новгород-Дзержинск провалился грунт. Движение транспорта пришлось временно приостановить. Об этом сообщили корреспонденты «Кстати Нижний Новгород».
Предположительно, на дороге произошел прорыв трубопровода. Из-за аварии на участке трассы провалился грунт. Огромную яму, заполненную водой, вовремя заметили дорожные рабочие, ни один автомобиль, к счастью, не пострадал. Отремонтировать пострадавший участок дороги и восстановить движение планируется в течение дня, 24 июля.
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