Автодорогу Нижний Новгород-Дзержинск размыло из-за прорыва трубопровода

фото pixabay.comАвтодорогу Нижний Новгород-Дзержинск размыло из-за прорыва трубопроводаНа автодороге Нижний Новгород-Дзержинск провалился грунт. Движение транспорта пришлось временно приостановить. Об этом сообщили корреспонденты «Кстати Нижний Новгород».

Предположительно, на дороге произошел прорыв трубопровода. Из-за аварии на участке трассы провалился грунт. Огромную яму, заполненную водой, вовремя заметили дорожные рабочие, ни один автомобиль, к счастью, не пострадал. Отремонтировать пострадавший участок дороги и восстановить движение планируется в течение дня, 24 июля.