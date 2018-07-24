9 августа 2018 года в 16:00ч жителей поселения Вороновское приглашают принять участие в Крестном ходе Вороново — Безобразово

фото: архив

9 августа 2018 года в 16:00ч жителей поселения Вороновское приглашают принять участие в Крестном ходе Вороново — Безобразово в честь празднования Вороновской иконы Божией Матери «Одигитрия» (Путеводительница).

В праздничной программе: 09.08. — 16:00ч. начало всенощного бдения в храме Всемилостивого Спаса в с. Вороново (крестнрый ход до поклонного креста на мсте разрушенной часовни в д. Безобразово);

10.08. — праздничная Божественная литургия у поклонного креста в д. Безобразово.

телефон для справок: 8-915-188-94-85