Стал известен состав новой общественной палаты Свердловской области

В него вошли 42 уральца. Это представители местного самоуправления, промышленности и науки, аграрного сектора, образования, общественных организаций и духовенства, ветераны, экологи. Срок полномочий общественной палаты нынешнего созыва заканчивается 21 августа 2018 года. Формирование её нового состава началось 18 мая. При этом треть списка утвердило Свердловское Заксобрание, ещё 14 утвердил губернатор. Последние 14 человек стали известны накануне, 23 июля. Их утвердили члены новой общественной палаты по представлению местных объединений.

Первый заместитель руководителя администрации главы региона Вадим Дубичев , возглавивший конкурсную комиссию по отбору кандидатов в губернаторский список членов ОП поблагодарил общественников за работу и поставил новой палате задачи: «Обеспечить выполнение установок, данных президентом Владимиром Путиным в новом майском указе и выполнить областную программу „Пятилетка развития“.

Стоит отметить, что ранее сформированные списки членов общественной палаты Свердловской области пополнили еще 14 уральцев:

1. президент Уральской ассоциации экологически ответственных предприятий Михаил Беленький

3. председатель Регионального духовного Управления мусульман Радиф Гиндуллин,

4. председатель Совета гражданского форума УрФО Елена Дьякова,

5. руководитель нижнетагильской организации Центр общественных инициатив Татьяна Камешкова,

6. советник гендиректора машиностроительного завода им. Калинина Александр Косинцев

8. член епархиального совета Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло,

9. директор Всероссийского форума „Педагоги России : Инновации в образовании“, автор проекта „Единая промышленная карта“ Вероника Пиджакова,

10. председатель Совета иудейской ортодоксальной религиозной организации Екатеринбурга и Свердловской области Яков Соскин,

11. генеральный директор „Ирбитского молочного завода“ Сергей Суетин,

12. президент ассоциации „Особые люди“ Татьяна Флеганова,

13. начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями „Первоуральского новотрубного завода“ Александр Ханин

14. председатель общественной палаты городского округа Красноуральск Александр Ямщиков.

Напомним также, что срок полномочий членов общественной палаты, согласно федеральному закону, составляет три года и исчисляется со дня первого заседания общественной палаты нового состава.