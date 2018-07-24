Несколько улиц Калининграда остались без воды и света

Жители нескольких улиц в Калининграде во вторник остались без света и водоснабжения из-за ремонтных работ.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, в течение дня электроснабжения не будет в зданиях на ул. Возрождения, 4–30, 3–33, ул. Щербакова, 10, ул. Земнухова, 12, 14, 14а, ул. Лазо, ул. Калужской, 19, 19А-23, 24, 24а, 25–27, ул. Нарвской, 33–35, 37, 39, 28–44 (с 9.00 до 18.00); ул. Ст. Дадаева, 56, 58, 62, ул. Партизана Железняка, 16–18 (с 9.00 до 13.00); ул. Гагарина, 19–39, 47–51, Еловой аллее, 54–56, 58–62, 63а, 64–70, 72–76, 78–82, ул. Партизана Железняка, 12, 14, 16–18, ул. Ст. Дадаева, 56, 58, 62 (с 9.00 до 18.00).

Из-за плановых работ на водоводе с 9.00 до 18.00 холодную воду не получат жильцы дома ул. Р. Зорге, 1, ул. Кутаисской, 4, ул. Краснопрудной, 65–69. Также воды не будет в домах по ул. Клинская, 2–22, 1–19, пер. Клинской, 1,2, ул. Грунтовая, ул. Бронницкая, 1а, 1б, 3, 8–16, 19–35, 39, ул. Яхромская, ул. Муромская, 6–50,3–33 (с 10.00 до 15.00).

Подача горячей воды будет приостановлена с 9 до 18 часов в дома по адресам Еловая Аллея, 51–69, 63а, ул. Партизана Железняка, 12–18.

Кроме того, из-за замены приборов учета горячая вода будет перекрыта с 9.00 до 15.00 в доме по ул. Земельной, 4а.