На девяти улицах Калининграда отключат холодную воду

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10:00 до 15:00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

— ул. Клинская, 2–22, 1–19;

— пер. Клинской, 1, 2;

— ул. Грунтовая;

— ул. Бронницкая, 1а, 1б, 3, 8–16, 19–35, 39;

— ул. Яхромская;

— ул. Муромская, 6–50, 3–33. С 9:00 до 18:00 холодную воду отключат в домах на ул. Р. Зорге, 1, ул. Кутаисской, 4, ул. Краснопрудной, 65–69.

Из-за работ на электросетях с 9:00 до 18:00 также будет остановлена подача горячей воды в домах на Еловой аллее, 51–69, и на ул. Партизана Железняка, 12–18.

В доме на ул. Земельной, 4а, сегодня заменят прибор учёта, горячая вода будет перекрыта с 9:00 до 15:00.

Кроме того, из-за ремонта с 9:00 до 18:00 будет отключено электричество в следующих домах:

— ул. Возрождения, 4–30, 3–33;

— ул. Щербакова, 10;

— ул. Земнухова, 12, 14, 14а;

— ул. Лазо;

— ул. Калужская, 19, 19а–23, 24, 24а, 25–27;

— ул. Нарвская, 33–35, 37, 39, 28–44;

— ул. Гагарина, 19–39, 47–51;

— Еловая аллея, 54–56, 58–62, 63а, 64–70, 72–76, 78–82;

— ул. Партиз. Железняка, 12, 14, 16–18;

— ул. Ст. Дадаева, 56, 58, 62.