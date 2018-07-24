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Трагически погиб нижегородский журналист Денис Суворов
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Трагически погиб нижегородский журналист Денис Суворов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов погиб. Об этом вечером 23 июля сообщили его коллеги.
Денис участвовал в утренних эфирах программы «Вести-Приволжье» и вел программу «10 минут с Политехом», так же он был редактором интернет-портала Вестинн.рф. Денису Суворову было 27 лет.
Голос Дениса Суворова на долго сохранится в спектаклях радиотеатра. Нам будет не хватать Дениса, его добрых шуток, любительских игр в мини-футбол. Это был человек — энергия, человек прекрасного настроения! Вся компания не верит в случившееся до сих пор. Он стал другом каждому сотруднику, — высказываются о трагическом происшествии коллеги журналиста.
Коллектив ИА «В городе N» выражает соболезнования родным и близким Дениса Суворова.
Напомним, в 2016 году в Москве собирались установить памятник погибшим журналистам.
Фото: ПСО «Волонтер»
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