Трагически погиб нижегородский журналист Денис Суворов

Журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов погиб. Об этом вечером 23 июля сообщили его коллеги.

Денис участвовал в утренних эфирах программы «Вести-Приволжье» и вел программу «10 минут с Политехом», так же он был редактором интернет-портала Вестинн.рф. Денису Суворову было 27 лет.

Голос Дениса Суворова на долго сохранится в спектаклях радиотеатра. Нам будет не хватать Дениса, его добрых шуток, любительских игр в мини-футбол. Это был человек — энергия, человек прекрасного настроения! Вся компания не верит в случившееся до сих пор. Он стал другом каждому сотруднику, — высказываются о трагическом происшествии коллеги журналиста.

Коллектив ИА «В городе N» выражает соболезнования родным и близким Дениса Суворова.

Напомним, в 2016 году в Москве собирались установить памятник погибшим журналистам.

Фото: ПСО «Волонтер»