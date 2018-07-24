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Под звон колоколов. Семидневная велоэкспедиция по святым местам стартовала в Нижегородской области
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Под звон колоколов. Семидневная велоэкспедиция по святым местам стартовала в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Под звон колоколов. Семидневная велоэкспедиция по святым местам стартовала в Нижегородской областиВ преддверии 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского 23 июля в Нижегородской области стартовала межрайонная патриотическая велоэкспедиция «От Александра Невского к Дмитрию Пожарскому».
Более 30 участников из Городецкого, Семеновского, Краснобаковского, Борского районов, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Московской и Челябинской областей приехали в Городец за день до старта. Велосипедисты проедут по маршруту Городец — Пурех — Балахна — Нижний Новгород — Балахна — Городец. За 7 дней ребята посетят святые и исторические места Нижегородской области, связанные с именами святого благоверного князя Александра Невского и руководителей народного ополчения 1612 года Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. На протяжении всего пути участники будут посещать краеведческие и исторические музеи, православные храмы. Кроме того велосипедисты смогут поделиться новыми знаниями и впечатлениями с молодежью на встречах в патриотических клубах и на концерте, который пройдет в доме ветеранов. Торжественный финиш велоэкспедиции с концертной программой состоится 28 июля в городе Городце в день памяти св. равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси.
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