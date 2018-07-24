BMW X7 показал свои огромные двери

Вездесущим фотошпионам удалось заснять предсерийный прототип флагманского кроссовера BMW X7, покоящийся на автовозе в процессе транспортировки к месту испытаний. Модель потихоньку начинает избавляться от камуфляжа и данный экземпляр демонстрирует нам линию остекления практически полностью.

В основе модели лежит новейшая платформа CLAR, которую баварцы уже использовали на новом BMW X5 и 7-й серии. Автомобиль станет первым представителем BMW со стандартным 7-местным салоном, и, хотя покупатели X5 могут получить третий ряд кресел за доплату, у X7 будет неоспоримое преимущество в свободном пространстве для пассажиров. Только взгляните на эти огромные задние двери кроссовера и вам сразу будет понятно, что удобство, практичность и вместительность станут его неотъемлемой частью.

Сам же салон новинки поразит роскошными материалами отделки, оригинальной интерьерной подсветкой, спрятанной в передней панели и дверных картах, сиденьями с функцией массажа, рояльным лаком на центральной консоли и полностью цифровой приборной панелью, совсем как на концепте X7 iPerformance.

Начальная модификация BMW X7 xDrive 40i будет оснащаться 3.0-литровой рядной турбо-шестеркой на бензине, выдающей до 325 л.с. мощности и крутящий момент 450 Нм. Следующей станет версия X7 xDrive 50i с 4.4 л V8 под капотом на 462 л.с. и 650 Нм. Естественно, не забудут разработчики и о более экологичной гибридной модификации PHEV, объединяющей 2.0-литровый бензиновый мотор и электродвигатель с суммарной отдачей 370 л.с. Такая же гибридная система ставится на модель 740 e.

Скорее всего, во плоти новый BMW X7 предстанет перед публикой в ноябре этого года на Лос-Анджелесском автосалоне 2018.