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Воронежцев пригласили на приём к советникам президента по правам человека
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Воронежцев пригласили на приём к советникам президента по правам человека 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Правозащитники будут выслушивать обращения в течение трех дней в малом зале областной думы. С 24 по 26 июля члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведут в Воронеже приёмы граждан. Желающим попасть на приём нужно записаться по телефону 8 (473) 212-65-79 и взять с собой паспорт, письменное обращение в Совет при Президенте и документы, подтверждающие основание обращения. Даты и время проведения: 24 июля с 14:00 до 21:0025 июля с 13:00 до 23:0026 июля с 11:00 до 21:00 Место проведения: малый зал Воронежской областной Думы. Адрес: г. Воронеж, ул. Кирова, 2 (вход со стороны ул. Пушкинской).
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