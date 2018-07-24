Воронежцев пригласили на приём к советникам президента по правам человека 

Правозащитники будут выслушивать обращения в течение трех дней в малом зале областной думы. С 24 по 26 июля члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведут в Воронеже приёмы граждан. Желающим попасть на приём нужно записаться по телефону 8 (473) 212-65-79 и взять с собой паспорт, письменное обращение в Совет при Президенте и документы, подтверждающие основание обращения. Даты и время проведения: 24 июля с 14:00 до 21:0025 июля с 13:00 до 23:0026 июля с 11:00 до 21:00 Место проведения: малый зал Воронежской областной Думы. Адрес: г. Воронеж, ул. Кирова, 2 (вход со стороны ул. Пушкинской).