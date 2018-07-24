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Мужчину уложили на землю лицом вниз на автомойке в Новороссийске
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Мужчину уложили на землю лицом вниз на автомойке в Новороссийске 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на автомойке самообслуживания в г. Новороссийске, расположенной возле пункта быстрого питания «Макдональдс» в г. Новороссийске.
Мужчина занимался обслуживанием своего автомобиля. В это время к нему приблизились несколько неизвестных граждан и уложили его на асфальт лицом вниз. Затем подъехал автомобиль, из которого вышли ещё несколько мужчин. На лежащего на земле человека надели наручники и увели в неизвестном направлении. Участники событий не были одеты в уставную форму какого-либо из силовых ведомств, но судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, речь идет об операции задержания.
Ролик комментирует некий гражданин, возможно, являющийся сотрудником автомойки. Он поясняет, что задержанный мужчина оплачивал услуги достаточно щедро:
— Помылся на 156. Дал 200 рублей.
Краевые силовые структуры о проведении оперативно-розыскных мероприятий и каких-либо задержаниях пока официально не заявляли.
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