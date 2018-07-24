Возле Хабаровского края рыба есть, но она задерживается

Лососёвая путина в Хабаровском крае проходит не так хорошо, как хотели бы рыбаки. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в комитете рыбного хозяйства регионального МПР. Рыба в море есть, но она пока не спешит в нерестовые реки.

— Задержка массовых подходов лосося наблюдается практически во всех регионах Дальнего Востока. Только на восточном побережье Камчатки лов идёт нормально. Такое поведение рыбы наука связывает с климатическими условиями. В первую очередь — с аномально низкой температурой воды в море. Большая часть горбуши идёт не созревшей, не промысловых размеров. Самцов намного больше, чем самок. Подходы ожидаем, но с задержкой. Хотя рыбу ловят и в Амуре, и в подзоне Приморья, но пока не в таких количествах, как хотелось бы, — рассказал председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов . — Рыба есть, но она сейчас в море, и куда направится, неизвестно. Но мы ждём! Назвать путину провальной нельзя. Ожидаем неплохие объёмы в наших северных районах. В Охотске рыбалка началась только 15 июля. По Амуру летнюю кету можно будет до 20 августа ловить. Время ещё есть.

В настоящее время рыбодобывающие предприятия Хабаровского края добыли 5 тысяч 250 тонн летнего лосося. Это 6,2% от определённого наукой лимита в 84 тысячи тонн. Лучше всего пока ловится горбуша. Её поймано около 3 тысяч тонн. В прошлом, нечётном году, который считается не горбушёвым, уловы этого вида рыбы составили лишь 700 тонн.

Учёные Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра на своём официальном сайте объяснили, как холодные аномалии этого лета в открытом море повлияли на подходы лосося.

— Отрицательные аномалии наблюдались на обширных акваториях северо-западной части Тихого океана и локально вдоль восточного Сахалина. Они являются продолжением ситуации, сложившейся в зимне-весенний период. Это сказалось на темпе роста и созревании гонад (половых органов рыб — прим. ред.) горбуши охотоморских стад в океане. В то же время такой режим вопреки расхожим мнениям оказался благоприятным для развития планктона. Вышедшая из открытых вод в прикурильскую зону океана в начале лета горбуша стала донагуливаться здесь в системе многочисленных круговоротов. В основных районах, возможно и в Амуре, заметное изменение ситуации, как и в прежние годы, начнётся в оставшуюся часть июля, — говорится в сообщении на официальном сайте ТИНРО-Центра.

Напомним, в Хабаровском крае в сезон-2018 рекомендовано к освоению более 83 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Путина этого года проходит по новым, щадящим для Амура условиям промысла. Тем не менее, на рынках городов и посёлков региона уже появились торговцыбраконьерской красной рыбой. При том, что в путину этого года число силовиков, которые должны бороться с нелегальным ловом, увеличено по сравнению с прошлогодней в два раза.