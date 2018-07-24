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Полицейские Севастополя скрывали имущество и доходы
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Полицейские Севастополя скрывали имущество и доходы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Нахимовского района Севастополя в ходе проверки должностных лиц ОМВД России по Нахимовскому району и государственных служащих межрайонной инспекции ФНС № 1 по г. Севастополю выявила нарушения антикоррупионного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки были выявлены недостоверные сведения, касающиеся наличия либо отсутствия зарегистрированного недвижимого имущества, транспортных средств, доходов, полученных от продажи такого имущества, а также об участии в коммерческих организациях, фондах и доходах, полученных от долей участия в коммерческих организациях», — сообщили в прокуратуре.
Руководству ОМВД России по Нахимовскому району и межрайонной инспекции ФНС № 1 по г. Севастополю внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, в которых поставлен вопрос об ответственности виновных лиц.
Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.
Фото: pixabay.com
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