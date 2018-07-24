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Молодые парламентарии провели футбольные дебаты
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Молодые парламентарии провели футбольные дебаты 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Свои впечатления от Чемпионата мира-2018 молодые парламентарии решили обсудить на футбольных дебатах, которые на днях состоялись в библиотеке №2 имени Ю. В. Трифонова.
FIFA 2018 стал самым ярким событием этого лета. Выбрав одну из нескольких предложенных тем, каждый выступающий отстаивал определенную позицию. Ребята с неподдельным интересом обсуждали темы — цитировали политиков и классиков, приводили в пример исторические факты, упоминали законы и, разумеется, применяли искрометный юмор.
«Это был наш первый опыт в организации мероприятия такого формата, и скажу сразу — было очень круто! Такой формат обсуждения — отличная возможность раскрыть свой ораторский потенциал и попробовать отстоять свою позицию. Думаю, мы организуем еще что-то подобное — возможно, что это выльется во что-то большее, например, в дискуссионный клуб выходного дня. В общем, есть над чем работать», — поделилась председатель Молодежной палаты Тверского района Ольга Абросимова.
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