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Более 2,6 тыс. связанных с реновацией обращений поступило в контактный центр Стройкомплекса с начала года
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Более 2,6 тыс. связанных с реновацией обращений поступило в контактный центр Стройкомплекса с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 2,6 тыс. обращений, связанных с программой реновации жилого фонда, поступило в контактный центр столичного Стройкомплекса с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.
«Всего с начала года в единый контактный центр Стройкомплекса, который консультирует по вопросам градостроительства, поступило 7 тыс. 713 обращений граждан, из которых 2 тыс. 661 — по программе реновации», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Он отметил, что каждый третий, спрашивая о реновации, интересуется сроками переселения и сноса домов. «Больше всего таких запросов пришлось на февраль и март», — отметил С. Левкин, напомнив, что в феврале 2018 г. началось переселение по программе реновации в ВАО в дом на ул. 5-я Парковая.
По словам руководителя департамента, людей также интересуют новые стартовые площадки, возможность приобретения дополнительных площадей. «Стали поступать и благодарности граждан за оперативное решение проблем по ранее поступающим жалобам», — заключил С. Левкина.
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