«Конкуренция за заказы на отечественном рынке стальных конструкций будет обостряться»

Приобретший Ruukki Rus „Салаватнефтемаш“ является одним из ведущих российских производителей теплообменного и емкостного оборудования для нефтяной и химической отраслей промышленности и для него эта сделка означает диверсификацию бизнеса в сторону металлостроительства. Между тем, выпуск стальных конструкций в России , увеличившийся в 2017 г. на 7,9% почти до 4,2 млн тонн, январе-июне текущего года он „просел“ на 1,9% до 2,497 млн тонн. В случае продолжения спада производство стальных конструкций по итогам 2018 г. может оказаться ниже 3,9-4,0 млн тонн. По всей видимости, сокращение их выпуска обусловлено снижением заказов: одни ранее намеченные проекты строительства зданий и сооружений различного назначения отложены „в долгий ящик“, реализация других перенесена на более поздние сроки.

Как следствие, ряд заводов металлоконструкций функционируют с низкой загрузкой и балансируют на грани убыточности, отдельные приостановили работу и же вообще находятся в состоянии банкротства, в частности, Киреевский завод легких металлоконструкций ( Тульская область ) в ближайшее время ожидает процедура конкурсного производства, никак не может полностью погасить долги по зарплате „Улан-Удэстальмост“ ( Бурятия ). В тоже время, спрос на стальные конструкции не сократился до нуля, на рынок приходят новые участники, например, в cентябре 2017 г. компания „Металл СиС“ открыла предприятие в Краснодарском крае , инвестировав в его создание 101 млн руб., в июле же нынешнего года комбинат „Уралэлектромедь“ (входит в состав Уральской горно-металлургической компании ) запустила производство мощностью 6 тыс. тонн стальных конструкций в год с перспективой роста его объемов до 8 тыс. тонн в год.

Думается, в среднесрочной перспективе конкурентная борьба за заказы на отечественном рынке стальных конструкций будет обостряться, кое-кто из ветеранов его покинут. Нельзя сбрасывать со счетов формирования отдельными игроками сбытовых альянсов и вертикально-интегрированных холдингов для укрепления позиций и повышения рентабельности бизнеса».