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«Конкуренция за заказы на отечественном рынке стальных конструкций будет обостряться»
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«Конкуренция за заказы на отечественном рынке стальных конструкций будет обостряться» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Причины продажи Ruukki Rus лежат на поверхности: обороты упали, перспективы развития бизнеса неясны, хотя Ruukki Rus активно занимается выпуском металлоконструкций, сэндвич-панелей, кровли, систем фасадной облицовки. Ей принадлежат два современных завода, один расположен в г. Обнинске, второй — в г. Балабаново (Калужская область).
Приобретший Ruukki Rus „Салаватнефтемаш“ является одним из ведущих российских производителей теплообменного и емкостного оборудования для нефтяной и химической отраслей промышленности и для него эта сделка означает диверсификацию бизнеса в сторону металлостроительства. Между тем, выпуск стальных конструкций в России, увеличившийся в 2017 г. на 7,9% почти до 4,2 млн тонн, январе-июне текущего года он „просел“ на 1,9% до 2,497 млн тонн. В случае продолжения спада производство стальных конструкций по итогам 2018 г. может оказаться ниже 3,9-4,0 млн тонн. По всей видимости, сокращение их выпуска обусловлено снижением заказов: одни ранее намеченные проекты строительства зданий и сооружений различного назначения отложены „в долгий ящик“, реализация других перенесена на более поздние сроки.
Как следствие, ряд заводов металлоконструкций функционируют с низкой загрузкой и балансируют на грани убыточности, отдельные приостановили работу и же вообще находятся в состоянии банкротства, в частности, Киреевский завод легких металлоконструкций (Тульская область) в ближайшее время ожидает процедура конкурсного производства, никак не может полностью погасить долги по зарплате „Улан-Удэстальмост“ (Бурятия). В тоже время, спрос на стальные конструкции не сократился до нуля, на рынок приходят новые участники, например, в cентябре 2017 г. компания „Металл СиС“ открыла предприятие в Краснодарском крае, инвестировав в его создание 101 млн руб., в июле же нынешнего года комбинат „Уралэлектромедь“ (входит в состав Уральской горно-металлургической компании) запустила производство мощностью 6 тыс. тонн стальных конструкций в год с перспективой роста его объемов до 8 тыс. тонн в год.
Думается, в среднесрочной перспективе конкурентная борьба за заказы на отечественном рынке стальных конструкций будет обостряться, кое-кто из ветеранов его покинут. Нельзя сбрасывать со счетов формирования отдельными игроками сбытовых альянсов и вертикально-интегрированных холдингов для укрепления позиций и повышения рентабельности бизнеса».
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