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Заметно постройневшая Жасмин поразила всех тонкой талией
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Заметно постройневшая Жасмин поразила всех тонкой талией 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Поклонники делают комплименты 40-летней Жасмин.
На днях певица Жасмин появилась на фестивале «Белые ночи». Там она спела дуэтом с Денисом Клявером их хит «Любовь-отрава».
«По складу характера я — женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в нашей северной столице люблю невероятно! Спасибо тебе, красавец Питер, за теплый прием», — написала Жасмин в блоге.
«Невероятная и безумно любимая наша», «С каждым днем всё красивее и красивее!», «Стройняшка))», «Вау! Вот это фигура», «Похудела Жасмин», «Жасмин, Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красивая и талантливая», «Костюм отличный. Фигура отлично подчеркнута», «Наряд чудесный, но фигура бьет все рекорды! Жасмин вы в невероятной форме! Восхищаюсь вами», «Какая Жасмин стала стройная, супер, очень люблю ее творчество», — обсуждают поклонники.
Фото: instagram
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