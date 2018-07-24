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«Статуэтка!»: Жасмин порадовала поклонников постройневшей фигурой
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«Статуэтка!»: Жасмин порадовала поклонников постройневшей фигурой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица Жасмин выступила на фестивале «Белые ночи» дуэтом с артистом Денисом Клявером в черном костюме, подчеркнувшем ее стройность. Поклонники артистки порадовались, что их кумир смогла скинуть лишние килограммы и снова покоряет сердца не только своим приятным голосом, но и своим изяществом и красивой фигурой.
40-летняя певица Жасмин, как и многие другие звезды, вынуждена бороться с лишними килограммами, чтобы поддерживать идеальную фигуру. Периодически звезда проигрывает в этой битве, и злые языки сразу отмечают ее недостатки. Еще в конце мая недоброжелатели заметили, что фигура Жасмин поплыла и уже не так идеальна. Наверняка неприятные слова обидели маму троих детей, но она не подала виду и за полтора месяца привела себя в порядок.
На днях Жасмин выступила дуэтом с Денисом Клявером на международном музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Артисты исполнили новую песню «Любовь-отрава», порадовав поклонников. Фанатам было приятно не только услышать свою любимицу, но и посмотреть на нее. Жасмин блистала на сцене в черном комбинезоне, который подчеркнул ее изящные изгибы и дал понять, что она избавилась от лишних килограммов. «По складу характера я — женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в нашей северной столице люблю невероятно!», — подписала серию снимков Жасмин.
В Сети осыпали певицу комплиментами, особенно отметив перемены в ее фигуре. «Отлично выглядите, Жасмин! Вам очень идет и цвет, и фасон!» «Жасмин, как вы постройнели! Умничка» «Статуэтка прямо! Очень нравится ваш образ» «Наконец Жасмин вернула былые формы! Так держать!» «Какая яркая и изящная! Любуемся вами» Певица Жасмин гармонично сочетает певческую карьеру и счастливую семейную жизнь. Артистка уже несколько лет счастлива в браке с бизнесменом Иланом Шором. Вместе они воспитывают 6-летнюю Маргариту и 2-летнего Мирона, а также старшего сына Жасмин от первого брака — 20-летнего сына Михаила.
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