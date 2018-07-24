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В Греции из-за лестных пожаров эвакуируют пригороды Афин
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В Греции из-за лестных пожаров эвакуируют пригороды Афин 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. На восточных и западных окраинах Афин произошло возгорание соснового леса. Из-за сильнейшего ветра — до 80 км/ч –пламя быстро перекидывается на соседние территории. Особенно сильно пострадал курортный поселок Мати в 30 километрах от столицы Греции, здесь накануне спасатели обнаружили тела 24 человек. В правительстве страны сообщили, что после пожара населенный пункт «практически перестал существовать».
Общее число жертв лесных пожаров приблизилось к 50, еще десятки людей получили ранения, многие из них находятся в больницах в тяжелом состоянии. При этом количество погибших может существенно возрасти: пока пожарные не могут добраться до охваченных огнем территорий, где также могут находиться тела людей. ;
Фото / AP/ТАСС
К спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людей.
Власти Греции планируют объявить в стране режим ЧС и просить помощи у Евросоюза. Испания и Кипр сами предложили стране свою помощь.
Из-за активно распространяющегося огня спасатели проводят эвакуацию пригородов Афин.
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