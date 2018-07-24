Роснано вышло из «ПЭТ-Технолоджи» после выполнения всех задач по проекту

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Роснано вышло из Национальной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», поскольку выполнило все свои задачи в рамках данного проекта, сообщила во вторник ТАСС управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Ольга Шпичко

"В Роснано есть предельные сроки нахождения в проектах и есть определенные планы, по которым мы из тех или иных проектов уходим. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы дальше находиться в проекте, сеть нужно развивать. То есть наша задача как стратегического инвестора выполнена, мы создали работающий бизнес, отстроили хорошую команду внутри ПЭТ, без нее бы проект не состоялся. Пришло время передавать проект в руки инвестора, который эту сеть будет развивать, который планирует в нее инвестировать достаточно большие средства и уже идти широким фронтом по регионам России ", — сказала Шпичко.

Ранее представитель АО «Роснано» сообщил ТАСС, что компания продала "Фармстандарту" свою долю в 49,9% в ООО «ПЭТ-Технолоджи» за 2,9 млрд рублей.

Сделка одобрена советом директоров АО «Роснано» и ФАС России . По итогам сделки «Фармстандарт» стал владельцем 100% «ПЭТ-Технолоджи».

Представитель пресс-службы «Роснано» отметил, что стоимость сделки на 700 млн рублей превысила вложения «Роснано» в проект «ПЭТ-Технолоджи».

Проект «ПЭТ-Технолоджи»

"Роснано" стало инвестором проекта с момента его образования в 2011 году, «ПЭТ-Технолоджи» создала в регионах центральной части России 11 действующих диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). В рамках проекта также действуют два производства радиофармпрепаратов — в Уфе и Ельце, которые оборудованы циклотронными комплексами, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов, а также терапевтическая установка радиохирургического лечения «кибер-нож».

Сеть «ПЭТ-Технолоджи» занимает более 50% российского рынка ПЭТ/КТ диагностики.

Метод ПЭТ/КТ сочетает в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак на раннем этапе развития и назначить точное лечение.