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Роснано вышло из «ПЭТ-Технолоджи» после выполнения всех задач по проекту
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Роснано вышло из «ПЭТ-Технолоджи» после выполнения всех задач по проекту 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роснано вышло из Национальной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», поскольку выполнило все свои задачи в рамках данного проекта, сообщила во вторник ТАСС управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Ольга Шпичко.
"В Роснано есть предельные сроки нахождения в проектах и есть определенные планы, по которым мы из тех или иных проектов уходим. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы дальше находиться в проекте, сеть нужно развивать. То есть наша задача как стратегического инвестора выполнена, мы создали работающий бизнес, отстроили хорошую команду внутри ПЭТ, без нее бы проект не состоялся. Пришло время передавать проект в руки инвестора, который эту сеть будет развивать, который планирует в нее инвестировать достаточно большие средства и уже идти широким фронтом по регионам России", — сказала Шпичко.
Ранее представитель АО «Роснано» сообщил ТАСС, что компания продала "Фармстандарту" свою долю в 49,9% в ООО «ПЭТ-Технолоджи» за 2,9 млрд рублей.
Сделка одобрена советом директоров АО «Роснано» и ФАС России. По итогам сделки «Фармстандарт» стал владельцем 100% «ПЭТ-Технолоджи».
Представитель пресс-службы «Роснано» отметил, что стоимость сделки на 700 млн рублей превысила вложения «Роснано» в проект «ПЭТ-Технолоджи».
Проект «ПЭТ-Технолоджи»
"Роснано" стало инвестором проекта с момента его образования в 2011 году, «ПЭТ-Технолоджи» создала в регионах центральной части России 11 действующих диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). В рамках проекта также действуют два производства радиофармпрепаратов — в Уфе и Ельце, которые оборудованы циклотронными комплексами, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов, а также терапевтическая установка радиохирургического лечения «кибер-нож».
Сеть «ПЭТ-Технолоджи» занимает более 50% российского рынка ПЭТ/КТ диагностики.
Метод ПЭТ/КТ сочетает в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак на раннем этапе развития и назначить точное лечение.
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