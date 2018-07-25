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Тюменская область приняла более ста соотечественников из-за рубежа
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Тюменская область приняла более ста соотечественников из-за рубежа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 25 июл — РИА Новости. Более 110 человек переехали в Тюменскую область из-за рубежа в рамках реализации государственной программы по оказанию содействию переселению соотечественников за шесть месяцев 2018 года. Всего в текущем году регион планирует принять не менее 232 участников программы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности для участников программы предусмотрен ряд мер социальной поддержки, а именно: возмещение стоимости проживания по месту временного размещения, единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяйства, компенсация расходов на оказание медицинской помощи", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, территориями расселения соотечественников являются Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский районы и Заводоуковский городской округ.
"Во всех территориях вселения создаются условия для скорейшей адаптации, обустройства и интеграции соотечественников в местное сообщество", — отметил собеседник.
Кроме того, продолжается реализация программы по переселению жителей из районов Крайнего Севера в Тюменскую область. Сегодня в регионе живут более 9 тысяч ветеранов Ямала. В 2018 году около 400 ямальских семей смогут переехать в более комфортные климатические условия.
"Как в недавнем прошлом мэр города Тюмени, могу с уверенностью сказать, что мы с удовольствием создаем комфортную городскую среду для переселенцев, которые переезжают жить в областную столицу", — процитировали в пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.
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