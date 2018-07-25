Тюменская область приняла более ста соотечественников из-за рубежа

ТЮМЕНЬ , 25 июл — РИА Новости . Более 110 человек переехали в Тюменскую область из-за рубежа в рамках реализации государственной программы по оказанию содействию переселению соотечественников за шесть месяцев 2018 года. Всего в текущем году регион планирует принять не менее 232 участников программы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности для участников программы предусмотрен ряд мер социальной поддержки, а именно: возмещение стоимости проживания по месту временного размещения, единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяйства, компенсация расходов на оказание медицинской помощи", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, территориями расселения соотечественников являются Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский районы и Заводоуковский городской округ.

"Во всех территориях вселения создаются условия для скорейшей адаптации, обустройства и интеграции соотечественников в местное сообщество", — отметил собеседник.

Кроме того, продолжается реализация программы по переселению жителей из районов Крайнего Севера в Тюменскую область. Сегодня в регионе живут более 9 тысяч ветеранов Ямала. В 2018 году около 400 ямальских семей смогут переехать в более комфортные климатические условия.

"Как в недавнем прошлом мэр города Тюмени, могу с уверенностью сказать, что мы с удовольствием создаем комфортную городскую среду для переселенцев, которые переезжают жить в областную столицу", — процитировали в пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора

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