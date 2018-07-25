Новые услуги появились в районном центре «Мои документы»

В местном центре государственных услуг «Мои документы» стали доступны новые услуги. Об этом сообщили 24 июля.

Теперь жители смогут подать одно комплексное заявление и получить около 100 услуг одновременно. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что срок предоставления документов станет больше всего лишь на одни сутки.

Кстати, список услуг в комплексном заявлении можно объединить общим названием, например, «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства» и другими. Кроме того, москвичи смогут сами выбрать формат получения документов: вместе или по отдельности.

Отметим, что центр «Мои документы» в районе расположен по адресу: Якиманский переулок, дом 6, строение 1.