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В топ-5 регионов по количеству людей, страдающих ожирением, вошла Тюменская область
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В топ-5 регионов по количеству людей, страдающих ожирением, вошла Тюменская область 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Избыточный вес диагностирован у 2,5% населения
За последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%. Реальное число людей, имеющих избыточный вес, еще выше. В прошлом году число россиян с диагностированным ожирением достигло двух миллионов или 1,3% от населения страны.
Самый большой показатель зарегистрирован в Алтайском крае — 5,4%, на втором месте Магаданская область — 3,4%, а на третьем — Курганская, где ожирением, по последним данным, страдают 2,8% жителей. Благополучная с экономической точки зрения Тюменская область вошла в первую пятерку этого рейтинга, расположившись на четвертом месте.
—2,5 процента населения Тюменской области страдают от ожирения. Избыточный вес диагностирован у 36,5 тысяч человек, — приводит РБК данные Минздрава за прошлый год.
Рост ожирения наблюдается не только среди взрослых, но и среди детей. По этому показателю Тюменская область не входит в число лидирующих регионов, но тревожная тенденция есть и у нас.
Как похудеть без вреда здоровью? Читайте полезные советы в нашем интервью с тюменским диетологом.
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