В топ-5 регионов по количеству людей, страдающих ожирением, вошла Тюменская область

Избыточный вес диагностирован у 2,5% населения

За последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%. Реальное число людей, имеющих избыточный вес, еще выше. В прошлом году число россиян с диагностированным ожирением достигло двух миллионов или 1,3% от населения страны.

—2,5 процента населения Тюменской области страдают от ожирения. Избыточный вес диагностирован у 36,5 тысяч человек, — приводит РБК данные Минздрава за прошлый год.

Рост ожирения наблюдается не только среди взрослых, но и среди детей. По этому показателю Тюменская область не входит в число лидирующих регионов, но тревожная тенденция есть и у нас.

Как похудеть без вреда здоровью? Читайте полезные советы в нашем интервью с тюменским диетологом.