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В новом формате будут курировать на Вологодчине работу районных и городских властей
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В новом формате будут курировать на Вологодчине работу районных и городских властей 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Институт кураторства городских округов и районов претерпел изменения. Об этом на своей странице в социальной сети написал Губернатор области Олег Кувшинников. Так, курировать Вологду будет лично глава региона.
Новый список кураторов уже утвержден. Сама система работает в регионе более пяти лет и доказала свою эффективность. В этом году ее переформатировали по итогам Градостроительных советов, на которых были выделены дополнительные средства по четырем направлениям.
По словам главы региона, в области начинают применять новый формат контроля за работой районов и городских округов. Его задача — значительно повысить уровень взаимодействия региональной и местной власти, что должно привести к повышению эффективности решения вопросов и проблем, которые волнуют население.
Напомним, в Вологде Градостроительный совет состоялся в апреле. Глава региона заявил о выделении средств на реализацию крупных инфраструктурных проектов в областной столице. Это объекты дорожной инфраструктуры, сфер здравоохранения, культуры, образования. Реализованы задачи будут в 2018-2019 годах.
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