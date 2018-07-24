В новом формате будут курировать на Вологодчине работу районных и городских властей

Институт кураторства городских округов и районов претерпел изменения. Об этом на своей странице в социальной сети написал Губернатор области Олег Кувшинников . Так, курировать Вологду будет лично глава региона.

Новый список кураторов уже утвержден. Сама система работает в регионе более пяти лет и доказала свою эффективность. В этом году ее переформатировали по итогам Градостроительных советов, на которых были выделены дополнительные средства по четырем направлениям.

По словам главы региона, в области начинают применять новый формат контроля за работой районов и городских округов. Его задача — значительно повысить уровень взаимодействия региональной и местной власти, что должно привести к повышению эффективности решения вопросов и проблем, которые волнуют население.

Напомним, в Вологде Градостроительный совет состоялся в апреле. Глава региона заявил о выделении средств на реализацию крупных инфраструктурных проектов в областной столице. Это объекты дорожной инфраструктуры, сфер здравоохранения, культуры, образования. Реализованы задачи будут в 2018-2019 годах.