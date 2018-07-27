Роналду оштрафовали на $19 млн за неуплату налогов 

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика» Звезда футбола не платила налоги Испании с 2011 по 2014 годы. Помимо штрафа его приговорили к 2 годам условно.
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Налоговая служба Испании одобрила соглашение между бывшим нападающим "Реала" Криштиану Роналду и прокуратурой. Футболисту присудили выплатить штраф в размере €18,8 млн и приговорили к 2 годам лишения свободы. Правда в тюрьму Роналду все-таки не отправится: отбывать срок он будет условно. На такую уступку власти пошли в обмен на признание вины в налоговых поступлениях. Ранее Роналду признал вину в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год. Прокуратура Испании заявила, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, для того, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы. Сам Роналду при этом утверждал, что никогда не пытался скрыть свои доходы. Местные СМИ сообщали, что футболист уже выплатил налоговым органам Испании €13,5 млн штрафа.