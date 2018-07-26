Наставник «Ювентуса» рассказал о роли Роналду в команде 

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как планирует использовать в схеме команды нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
По словам наставника, португалец продолжит демонстрировать высокую результативность.
"Роналду будет играть там же, где и привык, в атакующей трети. И он по-прежнему будет забивать голы", — цитирует тренера Football Italia.
33-летний Роналду перешел в стан «бьянконери» в летнее межсезонье из мадридского "Реала". Его трансфер обошелся «Ювентусу» в €112 млн Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от дорогих трансферов после ухода Роналду.