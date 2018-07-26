Наставник «Ювентуса» рассказал о роли Роналду в команде

По словам наставника, португалец продолжит демонстрировать высокую результативность.

"Роналду будет играть там же, где и привык, в атакующей трети. И он по-прежнему будет забивать голы", — цитирует тренера Football Italia.