Налоговая Испании оштрафовала Роналду на €19 млн 

Налоговые органы Испании одобрили штраф в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в размере €19 млн, сообщает ТАСС.
Как информирует агентство EFE, португалец заключил с испанской налоговой соглашение, предусматривающее штраф в размере почти €19 млн и приговор к двум годам лишения свободы. Отмечается, что игрок не будет отбывать наказание в тюрьме.
33-летний форвард в летнее межсезонье перешел из мадридского "Реала" в стан «бьянконери» за €112 млн Ранее Роналду дал совет многомиллионному новичку «Реала».