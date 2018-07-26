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Налоговая Испании оштрафовала Роналду на €19 млн
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Налоговая Испании оштрафовала Роналду на €19 млн 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Налоговые органы Испании одобрили штраф в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в размере €19 млн, сообщает ТАСС.
Как информирует агентство EFE, португалец заключил с испанской налоговой соглашение, предусматривающее штраф в размере почти €19 млн и приговор к двум годам лишения свободы. Отмечается, что игрок не будет отбывать наказание в тюрьме.
33-летний форвард в летнее межсезонье перешел из мадридского "Реала" в стан «бьянконери» за €112 млн  Ранее Роналду дал совет многомиллионному новичку «Реала».
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