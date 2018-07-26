Налоговая Испании оштрафовала Роналду на €19 млн

Как информирует агентство EFE, португалец заключил с испанской налоговой соглашение, предусматривающее штраф в размере почти €19 млн и приговор к двум годам лишения свободы. Отмечается, что игрок не будет отбывать наказание в тюрьме.