​Джан: «Я восхищён возможностью играть с Роналду в одной команде»

"Я восхищён возможностью играть с Роналду в одной команде. Просто посмотрите, чего он достиг за последние годы, сколько мячей забил. Приятно осознавать, что мы теперь в одной команде, хотя другие итальянские клубы этому не очень рады", — цитирует Джана BBC.

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 30 июня 2022 года.