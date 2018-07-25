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​Джан: «Я восхищён возможностью играть с Роналду в одной команде»
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​Джан: «Я восхищён возможностью играть с Роналду в одной команде» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новичок «Ювентуса» полузащитник Эмре Джан прокомментировал переход в стан команды нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Его трансфер обошёлся чемпиону Италии в 100 миллионов евро.
"Я восхищён возможностью играть с Роналду в одной команде. Просто посмотрите, чего он достиг за последние годы, сколько мячей забил. Приятно осознавать, что мы теперь в одной команде, хотя другие итальянские клубы этому не очень рады", — цитирует Джана BBC.
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 30 июня 2022 года.
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