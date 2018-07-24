В Екатеринбурге мужчина выбросил из окна котов после ссоры с матерью

Женщина была очень привязана к животным. Теперь уральцу придется расплатиться за живодерство, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел вечером 22 апреля в общежитии на улице Донбасская. Местный житель употреблял спиртное, а после поссорился с матерью — инвалидом II группы. Желая досадить женщине, он решил выбросить из окна 4 этажа двух ее котов — Кузю и Диню, к которым его мать была очень привязана. В итоге он реализовал задуманное, животные упали на асфалтированную дорогу возле дома.

После этого мужчина попросил свою 11-летнюю дочь принести животных с улицы, что девочка и сделала. Однако затем екатеринбуржец вновь сбросил вниз кота Диню. В итоге Кузя отделался ссадинами носогубного треугольнка, а вот Диня пострадал гораздо сильнее — он получил перелом таза со смещением и стал инвалидом.

Мужчину признали виновным по статье «Жестокое обращение с животными». По решению суда екатеринбуржца ждет один год исправительных работ с удержанием 15% в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.