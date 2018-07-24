Депутат призвал подумать о распространении норм об иноагентах на физлиц из-за дела Бутиной

"В России предусмотрено лишь административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, таковыми могут признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако, коллеги, все в наших руках, мы все можем изменить", — сказал он.

По его словам, в США в качестве иностранного агента «зарегистрировано около 1,7 тыс. лиц и организаций». «Однако когда в Госдуму был внесен проект об уголовной ответственности за способствование введению санкций иностранных государств по отношению к России, поднялась волна негодования правозащитников», — напомнил он.

"Хочется спросить: а где же ваши заявления, уважаемые правозащитники? Где ваша позиция, жесткая, выверенная, в отношении нашей россиянки Марии Бутиной, чьи права сейчас попираются за океаном?" — задался вопросом Боярский.

Он высказал мнение, что российский подход к законодательному обеспечению защиты прав человека «намного гуманнее». А вот в США права человека, о которых так любит говорить Вашингтон, по мнению депутата, уходят на периферию.

"Нам с вами необходимо активизировать работу, направленную на защиту безопасности нашего государства, мы как парламентарии должны внести свою лепту в этот процесс", — обратился депутат к сидящим в зале. «Мы не должны забывать о принципе взаимности, безусловном приоритете защиты прав наших граждан, интересов безопасности и принимать для этого конкретные и решительные шаги, в том числе законодательного характера, и в случае дальнейшего нежелания искать и находить компромисс мы эти шаги, я уверен, предпримем», — заключил Боярский.

Вопрос о распространении ряда норм, действующих в настоящее время в отношении НКО, ранее уже поднимался. Так, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов предлагал ввести в российское законодательство понятие нежелательной деятельности независимо от того, кто ее осуществляет — юридические или физические лица, тем самым распространив на физических лиц действие ряда норм закона о нежелательных организациях. Кроме того, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находится законопроект, позволяющий признавать физических лиц СМИ-иноагентами.

История вопроса

Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.

Согласно данным американских властей, Бутина въехала в США по студенческой визе в августе 2016 года. Она получила степень магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений столицы США — Американском университете. По версии стороны обвинения, в качестве члена правления общероссийской общественной организации «Право на оружие» Бутина в составе делегации РФ посещала Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне в феврале 2017 года, в котором принимал участие и президент США Дональд Трамп