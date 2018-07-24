Депутат призвал подумать о распространении норм об иноагентах на физлиц из-за дела Бутиной 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал коллег рассмотреть возможность распространения норм об иностранных агентах на физических лиц в связи с делом россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в заговоре с целью работы в пользу зарубежного государства. Такое заявление он сделал во вторник, выступая от фракции «Единая Россия» на пленарном заседании нижней палаты парламента.
"В России предусмотрено лишь административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, таковыми могут признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако, коллеги, все в наших руках, мы все можем изменить", — сказал он.
По его словам, в США в качестве иностранного агента «зарегистрировано около 1,7 тыс. лиц и организаций». «Однако когда в Госдуму был внесен проект об уголовной ответственности за способствование введению санкций иностранных государств по отношению к России, поднялась волна негодования правозащитников», — напомнил он.
"Хочется спросить: а где же ваши заявления, уважаемые правозащитники? Где ваша позиция, жесткая, выверенная, в отношении нашей россиянки Марии Бутиной, чьи права сейчас попираются за океаном?" — задался вопросом Боярский.
Он высказал мнение, что российский подход к законодательному обеспечению защиты прав человека «намного гуманнее». А вот в США права человека, о которых так любит говорить Вашингтон, по мнению депутата, уходят на периферию.
"Нам с вами необходимо активизировать работу, направленную на защиту безопасности нашего государства, мы как парламентарии должны внести свою лепту в этот процесс", — обратился депутат к сидящим в зале. «Мы не должны забывать о принципе взаимности, безусловном приоритете защиты прав наших граждан, интересов безопасности и принимать для этого конкретные и решительные шаги, в том числе законодательного характера, и в случае дальнейшего нежелания искать и находить компромисс мы эти шаги, я уверен, предпримем», — заключил Боярский.
Вопрос о распространении ряда норм, действующих в настоящее время в отношении НКО, ранее уже поднимался. Так, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов предлагал ввести в российское законодательство понятие нежелательной деятельности независимо от того, кто ее осуществляет — юридические или физические лица, тем самым распространив на физических лиц действие ряда норм закона о нежелательных организациях. Кроме того, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находится законопроект, позволяющий признавать физических лиц СМИ-иноагентами.
История вопроса
Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.
Согласно данным американских властей, Бутина въехала в США по студенческой визе в августе 2016 года. Она получила степень магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений столицы США — Американском университете. По версии стороны обвинения, в качестве члена правления общероссийской общественной организации «Право на оружие» Бутина в составе делегации РФ посещала Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне в феврале 2017 года, в котором принимал участие и президент США Дональд Трамп.
Как утверждается в свидетельских показаниях, которые дал в суде по делу Бутиной специальный агент ФБР Кевин Хелсон, в США Бутина пыталась проводить «операцию по влиянию» в интересах России. По версии спецслужб, Бутина старалась налаживать контакты прежде всего с «американскими политическим деятелями» в целях создания частных каналов связи с ними. Как считает ФБР, эти каналы могли бы использоваться Москвой «для проникновения в национальный аппарат выработки политики США ради продвижения повестки дня Российской Федерации».