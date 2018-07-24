Баскетболист «Лейкерс» Болл стал отцом

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лонзо Болл стал отцом, сообщает "Советский спорт"

По информации TMZ, в семье 20-летнего баскетболиста и его подруги Денис Гарсии 22 июля родилась дочь, которую назвали Зои Кристина Болл.

Болл дебютировал в НБА в 2017 году, попав под вторым номером на драфте. В прошедшем сезоне он в среднем набирал по 10,2 очка, отдавал по 7,2 передачи, собирал по 6,9 подбора за игру.

По итогам сезона-2017/18 «Лейкерс» заняли 11-место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 35 побед и потерпев 47 поражений.