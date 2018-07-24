Ещё
Баскетболист «Лейкерс» Болл стал отцом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баскетболист «Лейкерс» Болл стал отцом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лонзо Болл стал отцом, сообщает "Советский спорт".
По информации TMZ, в семье 20-летнего баскетболиста и его подруги Денис Гарсии 22 июля родилась дочь, которую назвали Зои Кристина Болл.
Болл дебютировал в НБА в 2017 году, попав под вторым номером на драфте. В прошедшем сезоне он в среднем набирал по 10,2 очка, отдавал по 7,2 передачи, собирал по 6,9 подбора за игру.
По итогам сезона-2017/18 «Лейкерс» заняли 11-место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 35 побед и потерпев 47 поражений.
Газета.Ru: последние новости
Россияне потребовали наказать школьницу за убийство котенка В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России ЦИК получил документы о проведении референдума по изменению пенсионной системы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов180
Основательница Femen покончила с собой94
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков63
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции220
Плеер.ру погубила отчетность23
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение