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Гаттузо подтвердил желание Бонуччи уйти из «Милана»
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Гаттузо подтвердил желание Бонуччи уйти из «Милана» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сказал, что будет рассчитывать на защитника и капитана команды Леонардо Бонуччи до самого конца. Ранее в прессе появились сообщения о том, что игрок обороны может вернуться в «Ювентус», став частью сделки по переходу Гонсало Игуаина в клуб из Милана.
— Я говорил с Лео. Нужно быть честным и называть вещи своими именами, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Он встречался со мной, но я не весь клуб. Ему нужно говорить с руководством. Пока он не уйдет из моей раздевалки, я буду рассчитывать на Бонуччи. В последние 12 дней я видел профессионального Бонуччи, он вел за собой команду и вел себя как отличный капитан.
Клубу и Лео решать, но я надеюсь, что он останется. У него есть необходимый менталитет и талант. Думаю, что игрок проявляет желание, тренер должен сделать все, чтобы убедить его остаться.
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