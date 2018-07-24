Гаттузо подтвердил желание Бонуччи уйти из «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сказал, что будет рассчитывать на защитника и капитана команды Леонардо Бонуччи до самого конца. Ранее в прессе появились сообщения о том, что игрок обороны может вернуться в «Ювентус», став частью сделки по переходу Гонсало Игуаина в клуб из Милана

— Я говорил с Лео. Нужно быть честным и называть вещи своими именами, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Он встречался со мной, но я не весь клуб. Ему нужно говорить с руководством. Пока он не уйдет из моей раздевалки, я буду рассчитывать на Бонуччи. В последние 12 дней я видел профессионального Бонуччи, он вел за собой команду и вел себя как отличный капитан.

Клубу и Лео решать, но я надеюсь, что он останется. У него есть необходимый менталитет и талант. Думаю, что игрок проявляет желание, тренер должен сделать все, чтобы убедить его остаться.